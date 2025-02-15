Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 790 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 790 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:36
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 790 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 790 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Bu olayda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda kaçak makaronun piyasaya sürüleceği yönünde bir istihbarat aldıktan sonra hızla harekete geçti. Ekipler, şüpheli kamyonun bir depoya malzeme indirdiği sırada düzenledikleri operasyonda büyük miktardaki makaronları ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.M. (27), emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 790 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele...

Samsun'un İlkadım ilçesinde 790 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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