Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonla 9 şüpheli yakalandı, 160 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:19
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir kaçakçılık operasyonunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Belirli adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, ekipler tarafından 160 kilogram kaçak tütün ve 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 9 zanlının sorgulanmasına devam ediliyor.

Bu operasyon, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için sürdürülen mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor ve halk sağlığını korumaya yönelik atılan adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 160 kilogram kaçak tütün ve 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 160 kilogram kaçak tütün ve 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

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