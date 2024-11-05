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Samsun'da Kadın İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı

Samsun’da kadın istihdamını artırmak için önemli bir protokol imzalandı. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:07
Samsun'da Kadın İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı

Samsun'da Kadın İstihdamı Protokolü İmzalandı

Samsun'da, kadın istihdamını ve girişimciliği artırmak amacıyla önemli bir protokol imzalandı. Protokol, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında düzenlenen bir törende hayata geçirildi.

İmza Töreninde Açıklamalar

Vali Orhan Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ile bu projenin başlatıldığını belirtti. Tavlı, Samsun'un tarım, ticaret, turizm ve güçlü ekonomik yapısıyla bölgenin kalkınma merkezi olduğunu vurguladı. "Kadınlarımızın, tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar pek çok alanda önemli bir güçleri var," dedi.

İşbirliği ve Eğitim Hedefleri

Vali Tavlı, kadın istihdamının artırılması için eğitim faaliyetleriyle işbirliği koordinasyonu sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, bu tür projelerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün Mesajları

Protokol imza töreninde bulunan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Bugün burada sanayide, tarımda, turizmde ve teknolojide kadın eli projelerini başlatmak için bir araya geldik. Kadınların istihdama katılması ve ekonomi katkı sağlaması en büyük dileğimiz," şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Törene, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve TSO üyeleri de katıldı. İmza sonrası işbir eğitim ve destek projelerinin hayata geçmesi planlanıyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği...

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolü imzalandı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen imza törenine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği...

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolü imzalandı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen imza törenine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk katıldı.

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