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Samsun'da Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı

Samsun'da kadın istihdamını artırmayı hedefleyen 'Gelecek İçin Tasarım Projesi' başarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:02
Samsun'da Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı

Samsun'da Kadın İstihdamını Destekleyen Önemli Proje

Samsun'da mobilya sektöründe kadın istihdamını artırmayı amaçlayan 'Gelecek İçin Tasarım Projesi' başarıyla tamamlandı. Proje, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Engelli Kadınlar Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Proje Kapsamında Verilen Eğitimler

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mali işbirliğine dayanan 12 aylık proje çerçevesinde, 30 kadın ile 16 erkek olmak üzere toplamda 46 genç, bilgisayar destekli mobilya tasarımı, AR-GE ara elemanı, mobilya döşeme dikiş, tekstil baskı ve desen tasarımı eğitimleri aldı.

Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Bunun yanı sıra, mobilya alanında faaliyet gösteren 55 firma temsilcisi ve çalışanı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme eğitimlerine katıldı. Eğitim programları sonucunda kursiyerlerin %20'sinin mobilya üretim firmalarında işe yerleştirilmesi bekleniyor.

MOBİD Başkanı'nın Açıklamaları

MOBİD Başkanı Özgür Uyanık, projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen toplantıda özel eğitimler ve kariyer planlamaları hakkında bilgiler paylaştı. Uyanık, 18-30 yaş aralığındaki 75 genç için iş arama teknikleri üzerine eğitim verildiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: 'Bu projede kullanılan 15 bilgisayar ve 3D yazıcı, eğitimin ardından OMÜ'ye devredilecek ve üniversite bünyesinde bir tasarım laboratuvarı kurulacak.'

İstanbul'da Fuar Ziyareti

Ayrıca, projeye katılan 15 genç ve 5 firma temsilcisi, 20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul’da organize edilen mobilya tasarım fuarını ziyaret etme fırsatı buldu. Uyanık, projenin başarılı sonuçlarıyla gençlerin istihdam fırsatlarına kavuşmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Katılımcılar

Programa, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, proje danışmanları, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım...

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım Projesi" sona erdi. Programda Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Uyanık, konuşma yaptı.

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım...

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım Projesi" sona erdi. Programda Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Uyanık, konuşma yaptı.

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım...

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım Projesi" sona erdi. Programda Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Uyanık, konuşma yaptı.

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım...

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılması amaçlanan "Gelecek İçin Tasarım Projesi" sona erdi. Programda Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Uyanık, konuşma yaptı.

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