Samsun'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Videosu Yayınlandı

Samsun'da Farkındalık İçin Önemli Adım

Samsun'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla anlamlı bir video klip hazırladı.

Katılımcılarla Güçlü Mesajlar

Hazırlanan klipte, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanı Eyüp Çakır ile Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın gibi önemli isimler yer aldı.

Toplumun Her Kesimine Sorumluluk Vurgusu

Klipte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğü vurgulanarak, "Şiddetsiz bir toplum için yanındayız." mesajı verildi.

Sosyal Medyada Yayılacak

Video klip, #BizVarız etiketiyle başta sosyal medya platformlarında yayımlanarak geniş kitlelere ulaşmaya hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.