Samsun'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Samsun'da Silahlı Saldırıya Kurban Giden İki Kişi Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, gece saatlerinde yaşanan bir tartışmanın ardından gerçekleşti. Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede, iş yeri sahibi ile S.D. (43) arasında çıkan tartışma, olayın fitilini ateşledi.

Tartışma Sonrası Saldırı

İddialara göre, tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan S.D., bir süre sonra geri dönerek, iş yerinin camına pompalı tüfekle iki el ateş etti. Bu saldırı sonucunda, cam parçalarının isabet etmesiyle S.T. (50) ve A.K. (46) hafif şekilde yaralandı.

Pohis Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheli S.D.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı ve gözaltına alarak emniyete götürdü.

Neden Üzerine

Olayın, kendisi de esnaf olan S.D. ile kahvehane sahibi arasında, iş yerlerinde tost yapma konusundaki anlaşmazlık yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Saldırı, iş yerinde yaşanan gerilimin silahlı bir çatışmaya dönüşmesi olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.