Samsun'da Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Samsun-Ankara kara yolunda, 34 VK 2172 plakalı kamyonet, sürücüsü Hasan A. ile birlikte seyir halindeyken, lastiği patladı. Kontrolünü kaybeden kamyonet, aynı yönde hareket etmekte olan 55 ZB 316 plakalı çekiciye ve buna bağlı 55 AHY 501 plakalı römorka çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürgülü kapısı açıldı ve içindeki yolcu Veysel Kuru (29), yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar derhal yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Kuru'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer yolcu Adem U., hemen Kavak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.