Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu iki çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren çocuklar Elif Naz Aslan (13) ve Rabia Kaynar (13) olarak açıklandı.

Kaza Detayları

Kaza, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü S.A.Y olarak belirlenirken, aracın plakasının 55 ADN 702 olduğu bildirildi. Sürücünün kullandığı kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ve İşlem

Gözaltına alınan sürücü polise götürüldü. Sürücü hakkında ayrıca "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

