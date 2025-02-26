Samsun'da Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil kamyonla çarpıştı. 3 kişi yaralandı, trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:30
Samsun'da Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

Samsun'da Kazada 3 Kişi Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Olayda Yakup G. tarafından yönetilen 52 RF 729 plakalı otomobil, Düvecik Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda Rıdvan A. idaresindeki 05 FS 444 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, öncelikle refüje çarparak durdu. Olayı başka bir ihbar sırasında fark eden Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

Yol güvenliğini sağlayan ekipler, otomobil içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yaralılar Nevzat G., Eda L. ve Yusuf G., sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgedeki Samsun-Ordu kara yolunda bir süre aksayan trafik, yaralıların hastaneye sevk edilmesiyle birlikte normale döndü.

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve...

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve...

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi
2
İstanbul'da 'Dini ve Duygusal Soykırım' Paneli Düzenlendi
3
Gündem Özeti: 27 Şubat 2025'deki Önemli Gelişmeler
4
Suudi Arabistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
5
Kayseri'de Eski Kız Arkadaşına ve Ailesine Bıçaklı Saldırı
6
Ağrı ve Iğdır'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi
7
ABD Meclisi Başkanı'ndan Batı Şeria İçin 'Yahudiye ve Samiriye' Talebi

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi