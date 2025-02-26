Samsun'da Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

Samsun'da Kazada 3 Kişi Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Olayda Yakup G. tarafından yönetilen 52 RF 729 plakalı otomobil, Düvecik Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda Rıdvan A. idaresindeki 05 FS 444 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, öncelikle refüje çarparak durdu. Olayı başka bir ihbar sırasında fark eden Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

Yol güvenliğini sağlayan ekipler, otomobil içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yaralılar Nevzat G., Eda L. ve Yusuf G., sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgedeki Samsun-Ordu kara yolunda bir süre aksayan trafik, yaralıların hastaneye sevk edilmesiyle birlikte normale döndü.

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.