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Samsun'da Kanepeye Gizlenmiş 378 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılan operasyonda 378 gram uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:30
Samsun'da Kanepeye Gizlenmiş 378 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla kanepeye zulalanmış 378 gram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen F.D. isimli şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin adresinde yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada kanepeye gizlenmiş uyuşturucunun yanı sıra 2 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 37 tabanca mermisi de ele geçirildi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla birlikte zanlı F.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şimdi, olayla ilgili soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı. Aramada, kanepeye zulalanmış 378 gram kubar esrar ile 2 tabanca, kurusıkı tabanca ve 37 tabanca mermisi ele geçirildi.

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