Samsun'da Kar nedeniyle Çöken Ahırdan 40 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Samsun'un Terme ilçesinde, kar nedeniyle çöken ahırda kalan 40 büyükbaş hayvan başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:23
Samsun'da Kar nedeniyle Çöken Ahırdan 40 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Samsun'da Çöken Ahırda 40 Hayvan Kurtarıldı

Samsun'un Terme ilçesi, yoğun kar yağışının etkisi altında kalırken, Çardak Mahallesi'nde bulunan bir ahırın çatısı çöktü. Ahır, Hayrettin Akman'a ait olup, çökme sırasında içeride toplam 40 büyükbaş hayvan bulunmaktaydı.

Çatının çökmesi sonrası, hayvanların durumu Antalya büyük bir tehlike arz etti. Olayın ardından hemen itiraz üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Uzman ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, hayvanlar kurtarılmayı başardı. Ancak yapılan ilk incelemelerde hayvanlardan bazıları yaralandı. Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin ortak çabaları, hayvanların güvenli bir şekilde kurtarılmasına olanak sağladı.

Samsun'un Terme ilçesinde kar nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan 40 büyükbaş hayvan...

Samsun'un Terme ilçesinde kar nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan 40 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde kar nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan 40 büyükbaş hayvan...

Samsun'un Terme ilçesinde kar nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan 40 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

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