Samsun'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitim kurumlarını olumsuz etkiledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca Ayvacık, Havza, İlkadım, Salıpazarı, Tekkeköy, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında bazı okullarda da eğitim durduruldu. Bu durum, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle alındı.

Tatil olan okulların güncel listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.