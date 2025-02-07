Samsun'da Kar Nedeniyle Hastaneye Gidemeyen Kadına Belediye Desteği

Samsun'da Kar Yağışı Sonrası Olağanüstü Yardım

Samsun'un Yakakent ilçesinde, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen Cennet Çağlar (75), belediye ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Çamalan Mahallesi'nde yaşandı. Rahatsızlanan Cennet Çağlar, kış koşulları nedeniyle hastaneye çıkmakta zorluk çekiyordu. Eşinin durumu hakkında bilgi veren Hasan Çağlar, mahalle muhtarını arayarak acil yardım talep etti.

Mahalle muhtarının, Yakakent Belediyesi Fen İşleri Şefi Volkan Kalyon ile irtibata geçmesinin ardından, belediye ekibi hemen harekete geçti. Cennet Çağlar, ekiplerin yönlendirmesiyle evinden alınarak Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü.

Bu olay, yerel yönetimlerin acil durumlarda ne denli önem taşıdığını bir kez daha gösterdi. Belediyenin hızlı müdahalesi sayesinde, Cennet Çağlar gerekli sağlık hizmetine zamanında ulaşmayı başardı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kardan dolayı hastaneye gidemeyen kadın, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kardan dolayı hastaneye gidemeyen kadın, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.