Samsun'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kar yağışı, 10-20 cm kalınlığa ulaştı. Ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:31
Samsun'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Samsun'un Havza İlçesinde Kar Yağışı Devam Ediyor

Samsun'un Havza ilçesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu rakam 15 ila 20 santimetre olarak ölçüldü.

Belediye ve Karayolları Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederken, iş yerlerini açan esnaf da dükkanlarının önünde kar temizliği yapıyor.

Öte yandan, Karayolları ekipleri, Samsun-İstanbul kara yolunda trafiğin aksamaması amacıyla düzenli olarak küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Polis Ekiplerinden Önemli Uyarılar

Yerel polis ekipleri, kış lastiği denetimi gerçekleştirerek özellikle tır, kamyon ve otobüs sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Havza'daki bu kar yağışı, hem ulaşımı hem de günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşların tedbirli olması ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmesi önem taşımaktadır.

Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü.

Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü.

Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü.

Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü.

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