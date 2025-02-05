Samsun'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Samsun'da Kar Harekete Geçti

Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde başladı. İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy gibi merkez ilçeler ile birlikte kentin yüksek bölgeleri beyaza büründü.

Temizlik Çalışmaları Başladı

Yağış sonrası Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama ve küreme çalışmaları başlatarak yollardaki kar birikintilerini temizlemek için harekete geçti.

Trafik Uyarıları Yapıldı

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini koruma ve aşırı hızdan kaçınma konusunda uyararak, güvenli sürüş için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.