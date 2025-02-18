Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyla Diyaliz Hastasına UMKE Müdahalesi

Samsun'da Kahraman UMKE Ekibi, Kar Yağışında Diyaliz Hastasını Kurtardı

Samsun'un Canik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdı. Bu olumsuz koşullar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde tedavi almakta olan 57 yaşındaki diyaliz hastası Kemal Akçay'ın hastaneye gidişini engelledi.

Acil Durumda İlgili Müdahale

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kemal Akçay'ın hastaneye ulaştırılması için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Kar yağışı nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşmasında zorluklar yaşanması üzerine, UMKE ekipleri arazi sürüş özelliklerine sahip bir araçla olay yerine intikal etti.

Özel donanımlı araçla Başkonak Mahallesi'ne ulaşan UMKE ekibi, Kemal Akçay’ı evinden alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi’ne götürdü. Tedavisinin ardından Akçay, evine güvenli bir şekilde bırakıldı.

Bu olay, UMKE’nin acil durumlarda hızlı ve etkili hizmet sunmadaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.