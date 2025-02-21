Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle 156 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Samsun'da Kar Yağışı Yoğun Etki Gösteriyor

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı, 156 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma kapalı hale getirdi. Samsun Valiliği'nden alınan bilgiler doğrultusunda, kapalı yolların %21’inin Atakum, %10’unun Alaçam ve %14’ünün Ayvacık ilçelerinde olduğu belirtildi.

Kapanan Yerleşim Yeri Sayıları

Açıklamada, kapanan yolların ilçelere dağılımı şu şekildedir:

Atakum: 14

Alaçam: 15

Ayvacık: 22

Bafra: 41

Canik: 1

Çarşamba: 23

19 Mayıs: 4

Salıpazarı: 14

Terme: 8

Tekkeköy: 6

Yakakent: 8

Çalışmalar Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 293 personel ve 203 araç ile kapalı yolları açmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü de 59 personel ve 35 araç ile ana arterlerde gerekli düzenlemeleri yapmakta. Ekiplerin amacı, ulaşımın hızlı bir şekilde tekrar sağlanması.