DOLAR
36,09 -0,08%
EURO
37,85 -0,13%
ALTIN
3.398,24 0%
BITCOIN
3.482.412,54 -0,4%

Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlçede Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Samsun'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:27
Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlçede Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Samsun'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bu karar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınmıştır.

Okul Listesi ve Etkilenen Öğrenciler

Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu gibi bazı okullar, Ladik'te ise resmi taşımalı eğitim dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu ve Salıpazarı'nda Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu, Tahnal Ortaokulu ve Cevizli İlkokulu tamamen tatil edildi. Ayrıca Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulu kısmen tatil edilmiştir.

Öğrencilerin güvenliği ön planda tutulurken, 14 Şubat Cuma günü ilçe merkezine gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşın, ailelerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
14 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Görüşmelerden Ekonomik Açıklamalar ve Spor Müsabakaları
2
Kocaeli'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin 559 Lira Ceza Uygulandı
3
Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Burdur'da Ağabey Kardeşleri Tarafından Öldürüldü İddiasıyla Yargı Başladı
5
Bursa İnegöl'deki Trafik Kazasında 2 Yaralı
6
Prof. Dr. Gürsu: Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite Marmaris'te Tsunami Riskini Azaltıyor
7
Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi