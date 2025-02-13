Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlçede Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Samsun'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bu karar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınmıştır.

Okul Listesi ve Etkilenen Öğrenciler

Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu gibi bazı okullar, Ladik'te ise resmi taşımalı eğitim dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu ve Salıpazarı'nda Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu, Tahnal Ortaokulu ve Cevizli İlkokulu tamamen tatil edildi. Ayrıca Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulu kısmen tatil edilmiştir.

Öğrencilerin güvenliği ön planda tutulurken, 14 Şubat Cuma günü ilçe merkezine gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşın, ailelerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.