Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'da kar ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:03
Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun’da etki gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitim yaşamını olumsuz yönde etkiledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yanı sıra, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da bu kararı etkileyen faktörler arasında yer aldı. Ayrıca, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde ise taşımalı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmeyecek.

Öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu bu süreçte, veliler ve öğrencilerin gelişmeleri takip etmesi önem taşıyor.

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