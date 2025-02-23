Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiliyor

Samsun'da devam eden kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitimine ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, kentte etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumların yaşanabileceği aktarıldı.

Eğitim Kurumları Kapatıldı

Açıklamada, tedbir amaçlı olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait kreşlerde ve Müftülüke bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitimin durdurulacağı duyuruldu.

İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli personel ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.