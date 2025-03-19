Samsun'da Kar Yağışı Yoğunlaşarak Etkisini Gösteriyor

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, şehir beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:16
Samsun'da Kar Yağışı Yoğunlaşarak Etkisini Gösteriyor

Samsun'da Kar Yağışı Başladı

Samsun'un yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili olmaya devam ediyor. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde yoğunlaşarak etkisini artırdı.

Karın Şehir Üzerindeki Etkisi

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Samsun'da, kar yağışı nedeniyle çatıların ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Ayrıca, Samsun-Ankara kara yolu da beyaz bir battaniye gibi görünmeye başladı.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

Samsun'un yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili oldu.

Samsun'un yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili oldu.

Samsun'un yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili oldu.

Samsun'un yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili oldu.

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