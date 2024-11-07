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Samsun'da Karavan Fuarı Doğa Tutkunlarına Kapı Açtı

Samsun Karavan Fuarı, doğaya ve kampçılığa yönelik ürünlerle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:19
Samsun'da Karavan Fuarı Doğa Tutkunlarına Kapı Açtı

Samsun Karavan Fuarı Kapılarını Açtı

Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen ve doğa severlere hitap eden fuar, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarını sergilemek amacıyla ziyarete açıldı. Fuar, Samsun'un önemli destekleyicileri arasında yer alan Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin katkılarıyla, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Başkan Hüseyin Şahin'in Açıklamaları

Fuarın açılış töreninde konuşan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, doğada yaşamaya dair tüm ürünlerin sergilendiğini belirterek, fuarların üretici ve satıcıyı bir araya getirerek kentin ekonomik hayatında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Şahin, “Samsun, fuar kültürü açısından gelişmiş bir kent. İlk gününde 3 bin 500’e yakın ziyaretçi bekliyoruz ve toplamda 30 bine kadar çıkmayı hedefliyoruz,” dedi.

Fuara Katılan Üreticiler

Fuara, 70 üretici firmanın katıldığını ve gelecek yıl aynı etkinliğin 26-29 Haziran tarihleri arasında ikincisinin düzenleneceğini de duyurdu. Açılışta; Tekkeköy Kaymakamı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İl Kültür ve Turizm Müdürü ile bazı belediye başkanları da konuşmalar yaptı.

Doğaseverleri Bekliyor

"Doğaseverler Karadeniz'i keşfe çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen fuarın açılış kurdelesi kesildi. Fuar, doğa tutkunlarını bekliyor.

Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve...

Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve...

Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı.

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