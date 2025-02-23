Samsun'da Kardan 'Üç Güzeller' Heykeli

Samsun'da Kardan Peribacaları Yaratıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar kardan peribacaları oluşturdu. Ondokuz Mayıs Mahallesi'nde bir araya gelen grup, karda eğlenmek için bahçeye çıktı.

Karan Adam Yerine Peribacaları

Başlangıçta kardan adam yapmayı düşünen grup, bir arkadaşlarının önerisiyle Kapadokya'nın simgelerinden olan 'Üç Güzeller' peribacalarını yapmaya karar verdi. Çocuklar ve yetişkinlerden oluşan ekip, karlı alanda bu sanatsal çalışmayı gerçekleştirerek, fotoğraf çekmeyi de unutmadı.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Murat Balcı, AA muhabirine verdiği röportajda, kardan yaptıkları peribacalarına diğer vatandaşların da ilgi gösterdiğini ve fotoğraf çektirdiğini belirtti. Balcı, "Malum, herkes gibi biz de kışın heyecanını yaşıyoruz. Bugün apartmandaki komşularımız ve çocuklarla birlikte bir etkinlik yapalım dedik. Önce kardan adam yapmayı düşündük, sonra kardeşimizin fikriyle peribacalarını yapmaya karar verdik. 'Üç Güzeller'i yaptık. Herkes kardan adam yaparken biz farklı bir şey denemek istedik. Güzel oldu, ilgi gördü." ifadelerini kullandı.