Samsun'da Kardeşini Vurarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Kardeşini Öldüren Ağabey Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Barış K.'yı silahla vurup öldüren Ahmet K., adliyeye sevk edildi. Olay, 27 Mayıs tarihinde Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir berber salonunda gerçekleşti.

Olayın Ardından Yapılan Operasyon

Barış K. (43), berberde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. (46) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet K.'yi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üzücü olayın ardından Ahmet K.'nin saklandığı yeri tespit etti. İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla suç aletiyle birlikte yakalandı.

Diğer Şahısların Durumu

Operasyonda, Ahmet K.'ye yardım eden M.S. (46) ve A.S. (58) de gözaltına alındı. Tüm şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'da huzursuzluk yaratarak kamuoyunu derinden etkiledi ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.