Samsun'da Kargo Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde kargo paketinde uyuşturucu bulunarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:10
Samsun'da Kargo Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde, kargo ile gönderilen bir pakette uyuşturucu ele geçirilmesi sonucu iki şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargodan uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine detaylı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Madde

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kargo paketindeki uyuşturucuyu temin eden B.Y. (26) ve Y.E.B. (27) gözaltına alındı. Kargo paketinde, kıyafete sarılı halde toplam 400 gram kokain ve 42 sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu operasyon, kargo taşımacılığı yoluyla gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretinin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2...

Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2...

Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'da Kargo Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Zanlı Yakalandı

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