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Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoda uyuşturucu bulunan tarım ilaçlama pompasında 2,600 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:39
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Kargo Operasyonu: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu madde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına dair aldıkları ihbarla hızla harekete geçti.

Operasyonun Detayları

İlkadım'daki bir kargo firmasına yapılan baskında, narkotik köpeği Tony ile gerçekleştirilen aramada tarım ilaçlama pompasına gizlenmiş tam 2,600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu dikkat çekici buluş, kargo sistemlerinde yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakalanan Şüpheli

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli F.K, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında 2 bin 600 uyuşturucu hap...

Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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