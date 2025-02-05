Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Kargo Operasyonu: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu madde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına dair aldıkları ihbarla hızla harekete geçti.

Operasyonun Detayları

İlkadım'daki bir kargo firmasına yapılan baskında, narkotik köpeği Tony ile gerçekleştirilen aramada tarım ilaçlama pompasına gizlenmiş tam 2,600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu dikkat çekici buluş, kargo sistemlerinde yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakalanan Şüpheli

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli F.K, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.