Samsun'da Kayalıklardan Düşen Genç Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trajik Bir Kaza

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen bir olayda, kayalıklardan düşen bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki M.K., 33 yaşındaki arkadaşı E.Ö. ile birlikte Karacaören Şelalesi'ni gezmeye gitti. Bu sırada kayalıklardan yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

Acil Müdahale

Düşmanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri M.K.'ye müdahale etmesine rağmen, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.