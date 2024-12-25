Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin Arama Çalışmaları 3. Güne Girdi

Samsun'da Kaybolan 2 Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, üçüncü günde de sürüyor.

Arama Kurtarma Ekipleri Sahada

Costal Sahili açıklarında kaybolan balıkçıların bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 151 kişi görev alıyor.

Tekneler ve Köpeklerle Sürdürülüyor

Arama kurtarma çalışmalarına, balıkçı tekneleri de destek veriyor. Ayrıca, kaybolan balıkçıların teknelerine ait olduğu tahmin edilen ağların bulunduğu gibi, AFAD'da görevli arama kurtarma köpeğiyle limandaki kayalıklarda da incelemeler yapılmakta.

Yakınları Çalışmaları Takip Ediyor

Balıkçıların yakınları, limanda bekleyişlerini sürdürerek bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor. Costal Limanı'ndan 22 Aralık tarihinde, "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması 3. gününde devam ediyor. Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması 3. gününde devam ediyor. Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.