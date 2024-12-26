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Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da kaybolan iki balıkçı için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde sürüyor. Kaybolan 2 balıkçıya ait tekne bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:34
Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin 4. Gün Arama Çalışmaları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçı tekneleri ile açılan ve kaybolan Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili (52) için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Olayın 4. gününde, Costal sahili açıklarında önemli bir gelişme yaşandı.

Batmış Tekne Bulundu

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta ve 7 metre derinlikte balıkçılara ait olduğu değerlendirilen bir tekne tespit etti. Bu tekne ve çevresinde yapılan arama çalışmalarına dalgıçlar dahil edilerek çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerine; Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sivil toplum kuruluşları ekipleri olmak üzere toplam 114 kişi katılıyor. Ayrıca, balıkçı tekneleri de havadan ve karadan yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermekte.

AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpekleri, kayalıklarda ekiplere destek sağlamaktadır.

Balıkçı Aileleri Bekliyor

Limanda balıkçıların yakınları, arama kurtarma çalışmalarını takip ederek, ekiplerin bilgi aktarmasını beklemektedir. Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta açılan ve Yeşilırmak önlerinde kaybolan tekneyle ilgili ilk arama çalışmaları başlatıldığında, kaybolan balıkçıların teknesine ait olduğu değerlendirilen ağlar da bulunmuştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları olayın 4. gününde devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları olayın 4. gününde devam ediyor.

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