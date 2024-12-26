Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kaybolan İki Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tekneyle açıldıkları denizde kaybolan balıkçılar Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, olayın 4. gününde devam ediyor. Kostal sahili açıklarında kaybolan balıkçılar için oluşturulan ekipler, 114 kişilik bir ekip ile seferber oldu.

Arama Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu

Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop’tan gelen AFAD görevlileri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından yürütülüyor.

Çalışmalara balıkçı tekneleri de destek verirken, AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpekleri de kayalıklardaki araştırmalara katkı sağladı.

Denizden Batık Tekne Tespit Edildi

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botundaki yerli üretim row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) ile limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 7 metre derinlikte balıkçılara ait olduğu değerlendirilen bir tekne tespit edildi. Teknenin çevresinde gerçekleştirilen yoğun arama çalışmaları sırasında dalgıçlar, dalış yaptı.

Dalgıçların halat bağladığı tekne, bir balıkçı gemisinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Samsun Balıkçı Barınağı’na götürüldü. Limanda bekleyen balıkçıların yakınları, bölgedeki çalışmaları dikkatle takip ediyor.

Kaybolan Balıkçılara Ulaşmak İçin Hızlı Müdahale

Costal Limanı’ndan 22 Aralık’ta çıkan ve Yeşilırmak önlerinde iletişim kesilen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinde bulunan iki kişi için arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama kurtarma ekipleri, dün kaybolan balıkçıların teknesine ait ağlar bulmuştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, olayın 4. gününde devam ediyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan yerli üretim row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) ile limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 7 metre derinlikte balıkçılara ait olduğu değerlendirilen tekne tespit edildi. Dalgıçların halat bağladığı tekne, bir balıkçı gemisinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Samsun Balıkçı Barınağı'na götürüldü.