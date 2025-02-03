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Samsun'da Kayıp Balıkçı Arama Çalışmaları 43 Gündür Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili için 43 gündür süren arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:47
Samsun'da Kayıp Balıkçı Arama Çalışmaları 43 Gündür Devam Ediyor

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Yoğun Arama Çalışmaları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 22 Aralık 2024'te tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili (52) için arama çalışmaları 43 gündür aralıksız sürüyor.

Arama Kurtarma Süreci

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı için, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 6 kişi, arama çalışmalarına katılıyor. Ayrıca, vatandaşlar da karadan yapılan çalışmalara destek veriyor.

Olayın Gelişimi

Olayın başlangıcında, Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamayınca, 26 Aralık’taki incelemeler sonucu tekne, limandan yaklaşık 1100 metre açıkta ve 9 metre derinlikte bulundu. Tekne kıyıya çekilirken, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

43 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, kayıp balıkçıya ait herhangi bir iz henüz tespit edilemedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

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