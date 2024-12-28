Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Samsun'da Kayıp Balıkçı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tekneyle açıldıkları denizde kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6 gündür sürüyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı için yürütülen çalışmalar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 108 kişi tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara ayrıca helikopterle havadan, vatandaşlarca da karadan destek veriliyor.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta açılan ve Yeşilırmak önlerine ilerleyen balıkçı teknesinden ilk olarak haber alınamazken, arama çalışmaları 2 gün önce başlatıldı. Limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 7 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekildi. Ne yazık ki, Halil Kayış'ın cansız bedeni ise dün gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6 gündür sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6 gündür sürüyor.