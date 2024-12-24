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Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan iki balıkçı için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:58
Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kayıp Balıkçılar İçin Mücadele Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile AFAD ekipleri, kaybolan balıkçılar Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Balıkçıların Yakınları Korku İçinde Bekliyor

Limanda, balıkçıların yakınları da düzenli olarak bölgedeki çalışmaları takip ediyor. Kaybolan iki balıkçının haber alınamayan tekneleri, 22 Aralık tarihinde Costal Limanı'ndan Yeşilırmak önlerine açıldıktan sonra kaybolmuştu. O günden bu yana, ekipler kaybolan balıkçıların bulunması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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