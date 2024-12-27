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Samsun’da Kayıp Balıkçıyı Arama Çalışmaları 5. Güne Girdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:45
Samsun’da Kayıp Balıkçıyı Arama Çalışmaları 5. Güne Girdi

Samsun’da Kayıp Balıkçı İçin Arama Kurtarma Faaliyetleri Sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, denize açılan tekneyle kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 5. gününde devam ediyor.

Costal sahilinde kaybolan balıkçı için yürütülen çalışmalara; Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı personeli, AFAD ekipleri ile Samsun, Tokat ve Sinop’tan gelen kurtarma görevlileri katılıyor. Toplamda 128 kişi bu zorlu mücadelede yer alıyor.

Arama çalışmalarında balıkçı tekneleri de destek verirken, AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeği de limandaki kayalıklarda yapılan çalışmalara katkı sağlıyor.

Diğer yandan, gece saatlerinde meslektaşları tarafından Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda cansız bedeni bulunan kayıp balıkçı Halil Kayış'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

Kaybolan balıkçılarla ilgili arama çalışmaları, 22 Aralık tarihinde Costal Limanı’ndan çıkarak Yeşilırmak önlerinde ilerlediği bildiren [MURATIM 55] isimli balıkçı teknesinin haber alınamaması sonucu başlatılmıştı. Arama kurtarma hizmetlerinde, dün kaybolan balıkçıların teknesine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulunmuştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

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