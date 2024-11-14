DOLAR
34,33 -0,05%
EURO
36,27 -0,09%
ALTIN
2.842,37 0,03%
BITCOIN
3.043.559,79 1,56%

Samsun’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

Samsun'da kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki iki kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:31
Samsun’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

Samsun’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

Samsun’da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 9 Kasım’da evlerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan D.B. (17) ve arkadaşı M.Ö. (17) hakkında kayıp bildirimi yapıldığını açıkladı.

Kayıp müracaatının yapılmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri, detaylı bir teknik ve fiziki çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda çocukların, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir arkadaşlarının evinde bulunduğu belirtildi.

Bulunan kızlar, güvenlik nedeniyle işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Havaya Rastgele Ateş Açılması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
2
Aydın'da Lastik Değiştirirken Otomobilin Çarpmasıyla Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Trump, Adalet Bakanlığına Matt Gaetz'i Aday Gösterdi
4
Pakistan ve Bangladeş 1971'den Beri İlk Deniz Ticaretine İmza Attı
5
Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 10 Gün Süreyle Yasaklandı
6
Antalya'da Kaçak Tıbbi İşlemler Yapan Şüpheli Yakalandı
7
Samsun’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak