Samsun’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

Samsun’da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 9 Kasım’da evlerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan D.B. (17) ve arkadaşı M.Ö. (17) hakkında kayıp bildirimi yapıldığını açıkladı.

Kayıp müracaatının yapılmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri, detaylı bir teknik ve fiziki çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda çocukların, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir arkadaşlarının evinde bulunduğu belirtildi.

Bulunan kızlar, güvenlik nedeniyle işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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