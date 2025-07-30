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Samsun'da Kıbrıs Gazisi Ömer Cam Son Yolculuğuna Uğurlandı

72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam, Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:24
Samsun'da Kıbrıs Gazisi Ömer Cam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinde, 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Cam'ın cenazesi, Pınarçay Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra Pınarçay Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ömer Cam'ın cenazesi Pınarçay Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Cam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Garnizon Komutanı Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam'ın cenazesi, toprağa...

Samsun'un Havza ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam'ın cenazesi, toprağa verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam'ın cenazesi, toprağa...

Samsun'un Havza ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam'ın cenazesi, toprağa verildi.

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