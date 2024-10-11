Samsun'da Kına Gecesinde Silahlı Olay: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da Kına Gecesinde Olay

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, bir kına gecesi sırasında havaya açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Ormancık Mahallesi'nde meydana geldi.

Ateş Açan Şahıs Gözaltında

66 yaşındaki S.D., tabancayla etkinlik alanında havaya ateş etti. Bu esnada, kurşunlardan biri etkinlikte bulunan 30 yaşındaki K.I.'nın sırtına isabet etti.

Olayın duyulması üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Olayın ardından S.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, havaya ateş açmanın tehlikeleri konusunda vatandaşları uyararak, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.