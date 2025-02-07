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Samsun'da Kiracı ile Ev Sahibinin Tartışması Yangınla Sonuçlandı

Samsun'un Kavak ilçesinde ev sahibiyle tartışan kiracı, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:20
Samsun'da Kiracı ile Ev Sahibinin Tartışması Yangınla Sonuçlandı

Samsun'un Kavak İlçesinde Yangın İddiası

Samsun'un Kavak ilçesinde, ev sahibiyle girdiği tartışmanın ardından yangın çıkaran kiracı U.K. gözaltına alındı. Olay, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Tartışma ve Yangın

İddialara göre, apartmanda yaşayan kiracı U.K., evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile sert bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından kiracı, evde yangın çıkardı.

Olay Yeri Müdahale

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı, ancak yangın sonucu evde ciddi hasar oluştu.

Gözaltı İşlemleri

Ev sahibinin durumu polise bildirmesinin ardından, kiracı U.K. olay yerinde gözaltına alındı.

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