Samsun'da Kırtasiye Denetimi: Okul Ürünlerinde Fiyat ve Güvenlik Kontrolü

Samsun'da yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyelerde fiyat etiketi ve ürün güvenliği denetimi yapıldı; Kürşat Turpçu ve Orta Karadeniz ekipleri inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:43
Samsun'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve velilerin kırtasiye alışverişlerinin artmasıyla birlikte Samsun genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimi yürüten ekipler

Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ve kurum personeli kentteki kırtasiyeleri bizzat denetledi. Denetimler, tüketici menfaatlerinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla yapıldı.

Denetimin kapsamı ve bulgular

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde bir kırtasiyede yapılan incelemelerde, ürünler üzerindeki etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Denetimde; etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Ayrıca Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ürün güvenliği denetim ekipleri, kırtasiye malzemeleri ve okul ürünlerinde CE işareti, ilgili üretici ve ithalatçı firma bilgileri ile teknik mevzuata uygunluk açısından denetim yaptı.

Amaç

Gerçekleştirilen denetimlerin amacı, öğrencilerin kullandığı ürünlerin güvenliğini sağlamak, etiketleme ve fiyat uygulamalarında şeffaflığı temin etmek ve tüketicilerin haklarını korumaktır.

