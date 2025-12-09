Samsun'da kokain ve metamfetamin operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Samsun'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesinde yapılan aramada, M.C. (50) isimli şahsın aracında 690 gram kokain ele geçirildi; M.C. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde ise aracında 33,45 gram metamfetamin bulunan S.O. (35) yakalandı ve gözaltına alındı.

Adli süreci

Her iki şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan M.C. ve S.O., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİNİN DÜZENLEDİĞİ İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA KOKAİN VE METAMFETAMİN İLE YAKALANAN 2 KİŞİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.