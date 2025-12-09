DOLAR
Samsun'da kokain ve metamfetamin operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'da araçlarında ele geçirilen uyuşturucularla yakalanan M.C. ve S.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:40
Samsun'da kokain ve metamfetamin operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Samsun'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesinde yapılan aramada, M.C. (50) isimli şahsın aracında 690 gram kokain ele geçirildi; M.C. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde ise aracında 33,45 gram metamfetamin bulunan S.O. (35) yakalandı ve gözaltına alındı.

Adli süreci

Her iki şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan M.C. ve S.O., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

