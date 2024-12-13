Samsun'da Kontrolden Çıkan Araç Bekçiye Çarptı: Adli Süreç Başlatıldı

Samsun'da Kontrolden Çıkan Araç Bekçiye Çarptı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, sürücüsünün "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, bekçiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayın detayları ortaya çıkarken, adli süreç de başlatıldı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Samsun-Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde polis ekipleri, S.O. (30) isimli sürücünün kullandığı 55 HS 197 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, uyarıları dikkate almayan S.O., araçla kaçmaya başladı. Bu sırada, kaçmayı engellemeye çalışan bekçi S.K. (31)'ye çarptı.

Yaralı Bekçinin Durumu

Çarpmanın etkisiyle yaralanan bekçi S.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin Yakalanması

Kaçan şüpheli S.O.'nun yakalanması için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir çalışma yürüttü. S.O., 19 Mayıs ilçesi Yukarı Engiz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan S.O., 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlının yanı sıra, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı bilgisi elde edildi.