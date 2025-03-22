Samsun'da Kumar Operasyonu: 12 Kişiye 77 Bin Lira Ceza

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bir kumar operasyonu, 12 kişiye büyük cezalara mal oldu. Yapılan incelemelerde, toplamda 77 bin 100 lira ceza kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Sungurlu Mahallesi'nde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Oyun salonuna düzenlenen operasyonda, 6 kişi kumar oynarken yakalandı. İş yeri sahibi H.Ç. (53) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 kişiye toplamda 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

Benzer bir operasyonda, Sarıcalı Mahallesi'ndeki başka bir oyun salonuna düzenleyen ekipler, burada da 6 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Yine iş yeri sahibi H.O. (50) hakkında adli işlem yapıldı ve kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza verildi.

Yapılan operasyonlar sırasında, masalar üzerinde bulunan ve kumar oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen paralara da el konuldu.