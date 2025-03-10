Samsun'da Kumar Operasyonu: 36 Kişiye 332 Bin Lira Ceza

Samsun Atakum'da kumar oynayan 36 kişiye toplamda 332 bin 832 lira idari ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:24
Samsun'da Kumar Operasyonu: 36 Kişiye 332 Bin Lira Ceza

Samsun'da Kumar Operasyonu

Samsun'un merkez Atakum ilçesindeki bir oyun salonunda gerçekleştirilen kumar operasyonunda, 36 kişiye toplamda 332 bin 832 lira ceza kesildi.

Polisten İstihbarat Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda bir oyun salonuna operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, kumar oynayan 36 kişi ile kumar oynatan Z.Ö. (40) yakalandı.

Cezalar ve Adli İşlemler

Polis ekipleri, kumar oynayan 36 kişiye toplamda 332 bin 832 lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, iş yeri sorumlusuna yönelik olarak "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, kumar oyunlarında kullanılan oyun kartları da ele geçirildi.

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