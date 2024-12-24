Samsun'da Kuryenin Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılaması Devam Ediyor

Samsun'da Kaza Davası Sürüyor

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ehliyetsiz sürücü M.B.'nin otomobiliyle çarptığı motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu kaza davasının yargılamasına devam ediliyor.

Duruşmada Aile ve Sanık Yer Aldı

Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, hayatını kaybeden Sefa Şerif Efe'nin (23) ailesi ve tutuksuz sanık M.B. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık M.B.'nin Savunması