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Samsun'da Kuryenin Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılaması Devam Ediyor

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün bir kuryeye çarpması sonucu yaşanan ölümcül kaza davasında duruşma devam etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:59
Samsun'da Kuryenin Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılaması Devam Ediyor

Samsun'da Kaza Davası Sürüyor

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ehliyetsiz sürücü M.B.'nin otomobiliyle çarptığı motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu kaza davasının yargılamasına devam ediliyor.

Duruşmada Aile ve Sanık Yer Aldı

Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, hayatını kaybeden Sefa Şerif Efe'nin (23) ailesi ve tutuksuz sanık M.B. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık M.B.'nin Savunması

Sanık M.B., müvekkilinin savunmasında, 19 Nisan tarihinde meydana gelen kazada, karşı şeritten gelen motosikletin farlarının gözünü aldığını ifade etti. Bu durumun direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olduğunu öne sürdü. M.B., "Ehliyetsiz araç kullandığım için pişmanım. Ehliyetsiz olmak dışında herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğimi düşünmüyorum"Pişmanım, beraatimi talep ediyorum"

Ailenin Şikayeti Devam Ediyor

Sefa Şerif Efe'nin anne ve babası, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Mahkeme, kaza anında sanığın kullandığı araçta bulunan M.E. ve B.A.'nın tanık olarak dinlenmesi kararını alarak duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

Ölümcül Kaza Detayları

Kaza, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi, 4009. Sokak'ta meydana gelmişti. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki otomobil, motosikletli kuryeye çarparak ağır yaralanmasına yol açmış, Sefa Şerif Efe hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

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