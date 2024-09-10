Samsun'da Kuyu Açarken Toprak Altında Kalan İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Olayın Gelişimi

Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde bir fındık tarlasında gerçekleşen kuyu açma çalışmasında, toprak kayması sonucu Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın adındaki iki kişi hayatını kaybetti. Çalışma sırasında kayan toprak altında kalan mağdurların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay Yerindeki Müdahale

Bölgedeki durumu bildiren ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Ekiplerin yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucunda, iki kişinin cenazesi kısa süre içinde bulundular.

Yetkililerin Açıklamaları

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine olaya ilişkin verdiği bilgiye göre, göçüğün kuyu kazısı sırasında yaşandığını vurguladı. İlk bilgilere göre, kazıda iki kişi çalışırken biri dışarıda beklemekteydi. Doğan, "Göçük meydana gelince hemen haber verildi. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonrası, kısa bir süre önce bu vatandaşların cansız bedenlerine ulaşıldı," dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.