Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı

Samsun İlkadım'da müşteri kılığında girip 50 gram altın çalan U.Ş. (30), güvenlik kamerası incelemesi ve polis operasyonuyla yakalandı; altın sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:40
Samsun'un İlkadım ilçesinde, müşteri kılığında girerek bir kuyumcudan 50 gram altın çalan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 50 gram altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tezgahın üzerinden altını çalan şüphelinin U.Ş. (30) olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı. Ele geçirilen altın ise kuyumcuya teslim edildi.

Güvenlik Kamerası Kaydı

İşyeri güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin müşteri gibi içeri girip altını çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

