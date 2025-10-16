Samsun'da kuyumcudan 50 gram altın çalan şüpheli yakalandı

İlkadım ilçesinde bir kuyumcudan 50 gram altın çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay, Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi.

Olayla ilgili çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde tezgah üstündeki altını alan kişinin U.Ş. (30) olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıdan ele geçirilen altın, iş yerine teslim edildi.

Güncelleme: Adli süreç

Gözaltına alınan U.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde şüphelinin müşteri gibi girip altını aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

