Samsun'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi: 4 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 20 Ağustos'ta bir kuyumcuyu hedef alan silahlı saldırı girişiminde 4 şüpheli tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kaskı takmış ve cerrahi eldiven giymiş bir kişi, kuyumcuya girdi ve içeridekilere silah doğrulttu. Silahın ateş almaması üzerine saldırgan, dışarıda kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı.

Emniyet Çalışmaları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan ihbar doğrultusunda hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. Zanlının kaçtığı sahte plakalı motosiklet, Zeytinlik Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu.

Ekipler, güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin kullandığı aracı Samsun-Ankara karayolu Toybelen kavşağı'nda durdurdu. Araçta bulunan 3 kişi yakalandı ve birçok suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin Ankara'dan gelerek sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilerle birlikte bu saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Adli Süreç

Soruşturma derinleştirildi ve silahı kullanan A.S. ile bağlantısı tespit edilen bir kadın da dahil olmak üzere 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası 2 kişi serbest bırakılırken, A.S. ve 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırının Nedeni

Şüphelilerin, kuyumcudan 10 milyon lira haraç almaya çalıştıkları, bu nedenle saldırıyı planladıkları öne sürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.