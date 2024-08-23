Samsun'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi: 7 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Kuyumcuya Yönelik Silahlı Saldırı Girişimi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya yönelik yapılan silahlı saldırı girişimi sonrası 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 20 Ağustos tarihinde merkez 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, kask takmış ve cerrahi eldiven giymiş bir kişi, söz konusu kuyumcunun içine girerek içeridekilere silah doğrulttu. Tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almaması üzerine saldırgan, olay yerinden bir motosikletle kaçmayı başardı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, gelen ihbarlar doğrultusunda hemen harekete geçti. Olay yerinden kaçan şahsın kullandığı sahte plakalı motosiklet, kısa süre içinde Zeytinlik Mahallesi, Havuzbaşı Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Ekipler, kaçan şüphelilerin yerini tespit ederek Samsun-Ankara kara yolu Toybelen kavşağında durdurdukları bir araçta 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin birçok suç kaydının bulunduğu ve Ankara'dan gelerek sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle birlikte bu saldırıyı planladıkları belirlendi.

Planın Arka Planı

Soruşturmayı derinleştirerek, silahı kullanan A.S. ile birlikte, olaya karıştıkları tespit edilen biri kadın, toplam 4 kişiyi daha yakaladı. Emniyetteki ifadelerinde, hedef aldıkları kuyumcudan 10 milyon lira haraç almaya çalıştıkları için bu saldırıyı planladıklarını ifade ettikleri iddia edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.