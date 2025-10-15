Samsun'da Lise Öğrencilerinden Filistin Bayraklı 'Gazze' Koreografisi

Alaçam'da farkındalık etkinliği

Alaçam ilçesinde düzenlenen etkinlikte Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin ve Gazze temalı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde bir araya gelen 150 öğrenci, ellerindeki Filistin bayrakları ile bir araya gelerek 'Gazze' yazısını oluşturan koreografi yaptı ve alanda Türk bayrağı açıldı.

Tarih öğretmeni Zeynep Sinem Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle farkındalık oluşturmak amacıyla bu koreografiyi hazırladıklarını belirtti. Gül, 'Filistin'de yaşanan soykırımı kınamak amacıyla koreografiyle onlara destek vermek istediklerini söyleyen Gül, "Gazze halkının her daim yanında olduğumuzu belirterek şu an sağlanan barışın kalıcı olmasını temenni ettik."' dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Ravza Sena Yılmaz ise etkinlikte şunları söyledi: 'İsrail'in yaptığını arkadaşlarımla şiddetle kınıyoruz. Filistin'e özgürlüğün gelmesini temenni ediyoruz, en büyük dileğimiz o. Oradaki kardeşlerimize ve ailelerine Allah kolaylık versin. Yaşadıkları çok zor. Nasıl atlatacaklarını bilmiyoruz ama biz ülke olarak her zaman onların yanındayız.'

Samsun'un Alaçam ilçesinde lise öğrencileri, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.