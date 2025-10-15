Samsun'da Lise Öğrencilerinden Filistin Bayraklı 'Gazze' Koreografisi

Alaçam'da Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin bayraklarıyla 150 kişiyle 'Gazze' koreografisi yaparak destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:46
Samsun'da Lise Öğrencilerinden Filistin Bayraklı 'Gazze' Koreografisi

Samsun'da Lise Öğrencilerinden Filistin Bayraklı 'Gazze' Koreografisi

Alaçam'da farkındalık etkinliği

Alaçam ilçesinde düzenlenen etkinlikte Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin ve Gazze temalı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde bir araya gelen 150 öğrenci, ellerindeki Filistin bayrakları ile bir araya gelerek 'Gazze' yazısını oluşturan koreografi yaptı ve alanda Türk bayrağı açıldı.

Tarih öğretmeni Zeynep Sinem Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle farkındalık oluşturmak amacıyla bu koreografiyi hazırladıklarını belirtti. Gül, 'Filistin'de yaşanan soykırımı kınamak amacıyla koreografiyle onlara destek vermek istediklerini söyleyen Gül, "Gazze halkının her daim yanında olduğumuzu belirterek şu an sağlanan barışın kalıcı olmasını temenni ettik."' dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Ravza Sena Yılmaz ise etkinlikte şunları söyledi: 'İsrail'in yaptığını arkadaşlarımla şiddetle kınıyoruz. Filistin'e özgürlüğün gelmesini temenni ediyoruz, en büyük dileğimiz o. Oradaki kardeşlerimize ve ailelerine Allah kolaylık versin. Yaşadıkları çok zor. Nasıl atlatacaklarını bilmiyoruz ama biz ülke olarak her zaman onların yanındayız.'

Samsun'un Alaçam ilçesinde lise öğrencileri, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi...

Samsun'un Alaçam ilçesinde lise öğrencileri, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde lise öğrencileri, Filistin bayraklarıyla "Gazze" koreografisi...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti — COP29 ve Washington Mutabakatları Görüşüldü
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
6
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
7
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor